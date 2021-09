Energia: Agenzia russa risorse estrattive, riserve di petrolio sufficienti per 21 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosnedra (Agenzia russa per le risorse estrattive) ritiene che la Russia abbia a disposizione riserve di petrolio redditizie per almeno 21 anni. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" il direttore ad interim dell'Agenzia russa, Evgenij Petrov, a margine del Tyumen Oil and Gas Forum. "Le riserve redditizie di petrolio saranno sufficienti per circa 20-21 anni", ha dichiarato Petrov, precisando che questo periodo di tempo dovrebbe aumentare con lo sviluppo delle tecnologie per le riserve petrolifere difficili da recuperare. Il direttore ad interim di Rosnedra ha anche sottolineato che la Siberia occidentale rimane la regione russa più promettente per l'esplorazione delle riserve di petrolio e gas. "C'è potenziale per lavorare qui per molti, molti anni", ha affermato. (Rum)