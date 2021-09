India: sottosegretaria agli Esteri Lekhi in visita in Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lekhi è stata precedentemente in Portogallo dove ha incontrato il sottosegretario agli Affari internazionali e alla cooperazione portoghese Francisco André, col quale ha analizzato lo stato delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento alle scienze, alle tecnologie, alle migrazioni, alla mobilità e al commercio. È stato firmato un accordo per agevolare il reclutamento di lavoratori indiani in Portogallo. La rappresentante di Nuova Delhi è stata ricevuta, inoltre, dal ministro degli Esteri, Augusto Santos Silva, e dal sottosegretario per l’internazionalizzazione, Eurico Brilhante Dias. Infine, ha avuto una riunione col segretario esecutivo della Comunità dei Paesi di lingua portoghese (Cplp), Zacarias da Costa. L’India è Paese associato osservatore dal luglio di quest’anno. (Inn)