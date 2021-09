Afghanistan: generale Portolano, “Aquila Omnia” sforzo operativo e logistico mai sperimentato prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di evacuazione umanitaria “Aquila Omnia” ha rappresentato uno sforzo operativo e logistico “mai sperimentato prima dalla Difesa” italiana, consentendo di trasferire in Italia 5011 persone, di cui 4890 afgani (dei quali 2145 uomini, 1345 donne, 1400 bambini). Lo ha detto oggi il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), presso le Commissioni congiunte di Esteri e Difesa sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan. “In totale, sono stati eseguiti 90 missioni di volo, attraverso un consistente spiegamento di mezzi aerei della nostra Aeronautica a cui si aggiungono le missioni di assetti aerei forniti da Paesi amici ed alleati (Canada, Qatar, Germania e Usa), dei vettori commerciali contrattualizzati dalla Difesa e di quelli offerti da una organizzazione non governativa (Nove onlus)”, ha detto Portolano.(Res)