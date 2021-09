Cina: Haikou, al via il Congresso mondiale sui veicoli a nuova energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi ad Haikou, capitale della provincia di Hainan nella Cina meridionale, il Congresso mondiale sui veicoli a nuova energia 2021 (Wnevc), incentrato sull'industria dei veicoli a nuova energia (Nev) nel contesto della riduzione dell’emissioni inquinanti globali. Con il tema "Promuovere in modo completo la commercializzazione, accelerare l'integrazione intersettoriale, raggiungere congiuntamente le emissioni zero", l'evento di tre giorni sarà caratterizzato da diversi vertici, forum, mostre e altre attività. Si prevede che più di mille funzionari governativi, esperti e dirigenti di case automobilistiche nazionali e internazionali condividano le loro iniziative, soluzioni e opinioni riguardo ai veicoli Nev e alle tecnologie correlate. L’evento è ospitato dalla China Association for Science and Technology e da diverse agenzie governative, tra cui il governo provinciale di Hainan e il ministero della Scienza e della tecnologia. (Cip)