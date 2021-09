Energia: consiglio ministeriale Iraq adotta decisione su tre raffinerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio ministeriale dell’energia dell'Iraq ha emesso ieri una decisione relativa a tre raffinerie, ovvero quella di Shuhaiba, nel governatorato di Bassora, quella di Karbala e quella di Diwaniya, nella provincia di Qadisiyya. “Il consiglio ha deciso di adottare le misure necessarie (…) per sviluppare la raffineria di Shuhaiba”, si legge in una nota pubblicata dal ministero del Petrolio di Baghdad. Al contempo, “è stato deciso di dare direttive alle autorità competenti (…) per completare la raffineria di petrolio di Karbala, con una capacità di raffinazione di 140 mila barili al giorno”, ed “è stato raccomandato di studiare i passi conclusivi per lo sviluppo e l’espansione della raffineria di Diwaniya”, prosegue la nota. (Res)