Afghanistan: generale Portolano, trasferimento personale afgano in Italia non è concluso

- L’operazione di trasferimento del personale afgano in Italia non si è ancora conclusa. Lo ha detto oggi il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), presso le Commissioni congiunte di Esteri e Difesa sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan. “Siamo in contatto con quasi tutti i collaboratori della Difesa, ma anche con tutti coloro che hanno fatto richiesta di ‘aiuto’, ma che non è stato possibile evacuare a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza sul terreno e dalle limitazioni imposte dal breve arco temporale in cui si è svolta l’operazione”, ha detto Portolano, in riferimento all’operazione di evacuazione umanitaria “Aquila Omnia”. “Ciò in previsione di eventuali attività future che dovessero svilupparsi al miglioramento delle condizioni”, ha spiegato il generale. “A tale scopo è stato creato ed è in continua evoluzione, un database che raccoglie tutti i dati disponibili per singolo richiedente/nucleo familiare che, una volta consolidato, verrà̀ reso disponibile alle varie articolazioni interne ed esterne alla Difesa per eventuali ulteriori attività̀ di controllo o di ricollocazione che il Governo vorrà indicare”, ha aggiunto Portolano. (Res)