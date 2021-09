Russia: direttore Rospotrebnadzor, già disponibile sistema di test per rilevare virus Nipah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è già stato sviluppato un sistema di test per il rilevamento del virus Nipah. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor) Anna Popova. "I colleghi hanno realizzato molto rapidamente un sistema di test. Cioè, oggi possiamo distinguere se viene rilevato il virus Nipah o se viene identificato un paziente con tali sintomi", ha dichiarato Poipova in un incontro con i medici dell'università medica statale di Rostov sul Don. Il virus Nipah, diffuso nel sud-est asiatico, causa una malattia con un alto tasso di mortalità.(Rum)