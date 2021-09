Difesa: Cina, si chiude esercitazione peacekeeping "Shared destiny 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi in Cina l'esercitazione militare internazionale di peacekeeping "Shared destiny 2021", iniziata il 6 settembre in una base di addestramento tattico ad armi combinate dell'Esercito popolare di liberazione Cinese (Epl) nella provincia centrale dell'Henan con la partecipazione di truppe provenienti da Mongolia, Pakistan e Thailandia. L'emittente televisiva statale "Cgtn" ha sottolineato che si tratta della prima volta che l'Esercito cinese organizza un'esercitazione di peacekeeping dal vivo. Il programma comprende operazioni di ricognizione sul campo, sicurezza e pattugliamento, scorta armata, protezione dei civili, risposta ad attacchi terroristici, costruzione di basi operative temporanee, primo soccorso e controllo della pandemia di Covid-19. Secondo l'emittente l'esercitazione è organizzata allo scopo di rispondere all'iniziativa "Azione per il mantenimento della pace" delle Nazioni Unite e di promuovere la cooperazione pratica tra i Paesi.(Cip)