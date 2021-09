Difesa: generale Portolano, accrescere capacità europee di gestione delle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario “un accrescimento delle capacità europee nel disporre di uno strumento di gestione e di risoluzione delle crisi anche di ampia portata” per “la costruzione di un’Europa in grado di competere ed agire sulla scena mondiale in modo complementare all’Alleanza atlantica”. Lo ha detto oggi il generale di corpo d’armata Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), presso le Commissioni congiunte di Esteri e Difesa sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan. “Se da un lato l’Alleanza atlantica continuerà̀ ad essere il pilastro della Difesa collettiva con l’implementazione dei tre core tasks (Collective Defence, Crisis Management e Cooperative Security) anche attraverso il recente processo di adattamento della struttura di comando dell’Alleanza ai diversi livelli e la revisione del proprio concetto strategico in funzione delle principali minacce alla sicurezza globale. Dall’altro, un accrescimento delle capacità europee nel disporre di uno strumento di gestione e di risoluzione delle crisi anche di ampia portata, attraverso una azione condivisa e sinergica di tutti gli strumenti del potere – politico, diplomatico, informativo e militare – con l’obiettivo di consentire all’Europa di contribuire in maniera sostanziale ed efficace alla sicurezza e alla stabilità globale, costituirebbe un tassello fondamentale e necessario al la costruzione di un’Europa in grado di competere ed agire sulla scena mondiale in modo complementare all’Alleanza atlantica”, ha detto Portolano. (Res)