Sardegna: via libera in Commissione sanità per la legge "omnibus"

- La commissione Sanità, presieduta dal vice Daniele Cocco di Leu, ha approvato, a maggioranza, la parte di competenza della Pl 284 (la cosiddetta legge omnibus), mentre l'opposizione ha votato contro ed il vice presidente Cocco si è astenuto. Nella formulazione del parere, al termine di un articolato dibattito sono state però mantenute le "riserve" su alcuni punti, e in particolare sul contributo al centro per la cura dei bambini affetti da sindrome di Asperger e sclerosi multipla, sul finanziamento al Mater Olbia e sulla creazione di una nuova struttura per la gestione "liquidatoria" delle vecchie aziende sanitarie, che dovranno essere definiti dal Consiglio. Altre parti della legge, inoltre, sono state oggetto di osservazioni condivise dalla commissione. Si tratta dell'incremento dei fondi per i centri antiviolenza, della possibilità di nominare "commissari ad acta" nelle Città metropolitane per la gestione dei Plus e di inserire gli enti di promozione fra i beneficiari degli interventi di ristoro nel mondo dello sport. (Rsc)