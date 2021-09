Libia-Tunisia: incontro ministeriale in vista della riapertura delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore tunisino dell'Ufficio internazionale di vigilanza sanitaria presso il valico di frontiera di Ras Jedir (Tunisia-Libia), Mokhtar al Mansouri, ha annunciato che un prossimo "incontro ministeriale" tunisino-libico per concordare la stipula degli accordi finali necessari alla ripresa della circolazione delle persone tra i due Paesi. Al Mansouri ha aggiunto, in dichiarazioni alla stampa, riprese in Libia dal sito web d'informazione "Afrigate", che l'incontro si terrà nella parte tunisina della frontiera, valutando che la riapertura ufficiale del valico potrebbe avvenire entro due giorni dall'accordo. La data della riunione, tuttavia, non è stata rivelata.(Lit)