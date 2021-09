Macao: si aprono consultazioni pubbliche su piano di sviluppo e gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione amministrativa speciale cinese di Macao si è aperta oggi la consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, sul secondo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, relativo al periodo dal 2021 al 2025, pubblicato ieri dal governo. Secondo l'Ufficio per la ricerca politica e lo sviluppo regionale di Macao, il piano punta a “rafforzare lo sviluppo, la vitalità e la competitività di Macao in modo da costruire una città moderna, sicura e armoniosa”. I contenuti della proposta sono organici al 14mo Piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo socioeconomico nazionale; il piano “si concentra sull'accelerazione della diversificazione economica di Macao, sulla promozione del miglioramento dei mezzi di sussistenza delle persone, sul miglioramento delle capacità di governance pubblica e sulla migliore integrazione nello sviluppo nazionale generale”, secondo l'ufficio. Macao ha presentato il suo primo piano quinquennale nel settembre 2016, delineando obiettivi di sviluppo completi incentrati sul sostentamento dei residenti e sull'economia diversificata. (segue) (Cip)