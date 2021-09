Macao: si aprono consultazioni pubbliche su piano di sviluppo e gioco d'azzardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi si è aperta la consultazione pubblica, della durata di 45 giorni, riguardante il sistema di licenze per il gioco d'azzardo, come ha annunciato il segretario per l'Economia e le Finanze della città, Lei Wai-nong, ricordando che quattro licenze, Melco Pbl Gaming, Galaxy Entertainment Group, Venetian Macau e Wynn Macau, scadranno nel 2022. Macao, uno dei più celebri hub di gioco d'azzardo nel mondo, ha attualmente sei licenze concesse. Quelle di Sjm Holdings e Mgm Paradise sono scadute nel 2010 e sono state prorogate fino al 2022 per renderle alla pari con le altre quattro. La consultazione riguarderà il numero e la durata della licenze, i regolamenti per le imprese e le tutele per i dipendenti. Il governo di Macao ha raccolto circa 3,27 miliardi di pataca (408 milioni di dollari) di entrate fiscali dall'industria del gioco nell'agosto di quest'anno, un aumento su base annua del 27 per cento. (Cip)