Francia: Covid, da oggi obbligo vaccinale per alcune professioni

- Oggi in Francia scatta l'obbligo vaccinale contro il coronavirus per alcune categorie professionali, come il personale sanitario, i dipendenti delle case di riposo per anziani e i pompieri. La misura riguarda 2,7 milioni di persone. Coloro che hanno ricevuto solamente la prima dose hanno tempo fino al 15 ottobre per completare lo schema vaccinale. Secondo Santé Publique France, agenzia nazionale della Sanità pubblica, il 7 settembre l'88 per cento del personale sanitario aveva ricevuto almeno una dose. Chi non è in regola potrà prendere dei giorni di vacanza se ne ha diritto, in caso contrario sarà sospeso senza stipendio fino a quando non si sarà immunizzato. L'ipotesi di interruzione del contratto, inizialmente prevista dal governo, è stata censurata dal Consiglio costituzionale. Ieri, 14 settembre, si sono tenute manifestazioni di protesta in alcune città di Francia contro questa misura. (Frp)