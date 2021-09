Brasile: Hrw, Bolsonaro minaccia regole della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha accusato il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, di minacciare le regole della democrazia con la sua campagna contro la Corte suprema. “Il presidente Bolsonaro, un apologeta della dittatura militare del Brasile, è sempre più ostile al sistema democratico di controlli e contrappesi", ha affermato José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw, in un comunicato diffuso oggi. "Sta usando un misto di insulti e minacce per intimidire il tribunale supremo, che sta supervisionando le indagini sulla sua condotta, e con le sue accuse infondate di brogli elettorali sembra gettare le basi per tentare di annullare le elezioni del prossimo anno o contestare la volontà del popolo se non verrà rieletto”. (segue) (Com)