Brasile: Hrw, Bolsonaro minaccia regole della democrazia (2)

- Lo scorso 7 settembre, durante comizi a Brasilia e San Paolo, il presidente Bolsonaro ha attaccato la Corte Suprema e ha avvertito che i brasiliani "non potevano permettere" che il sistema elettorale esistente rimanesse in vigore e che "non potevano esserci elezioni che creassero dubbi” tra gli elettori, lanciando accuse non dimostrate di brogli elettorali. Il Congresso ha respinto un disegno di legge promosso da Bolsonaro per modificare i processi elettorali sulla base di queste affermazioni. I recenti discorsi, denuncia Hrw, fanno parte di una strategia del presidente volta a minare i diritti fondamentali, le istituzioni democratiche e lo stato di diritto in Brasile. (Com)