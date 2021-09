© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non far alzare la bolletta, il governo deve abbassare le tasse, riducendo l'Iva. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a "Radio anch'io" su Radio Rai1. "Chi paga 100 euro, la maggioranza di quei 100 euro sono costi come l'Iva. Quello che il governo può fare subito e tagliare le tasse, ad esempio riducendo l'Iva", ha sottolineato. (Rin)