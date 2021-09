Libia: deputato Cirenaica, 90 parlamentari pronti a ritirare la fiducia al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro della Camera dei rappresentanti della Libia, Jebril Ouhaida, originario di Bengasi, ha dichiarato “quasi 90 deputati” su 188 sarebbero pronti ad a ritirare la fiducia al Governo di unità nazionale (Gun) del premier “ad interim” Abdulhamid Dabaiba. Parlando al quotidiano "Al Raed", il parlamentare della Cirenaica ha detto che questo numero “rappresenta la maggioranza”, ma in realtà il quorum minimo dovrebbe essere di 95 parlamentari. L’attuale governo, peraltro, si è insediato grazie alla fiducia di oltre 130 voti a favore in una sessione speciale tenuta lo scorso marzo a Sirte. Ad ogni modo, Ouhaida ha detto che il parlamento è pronto a votare la bozza di legge per le elezioni presidenziali redatta dal presidente del Parlamento, Aguila Saleh, e presentata nei giorni all’inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubis. Il parlamentare ha detto che una volta approvata, la legge sarà trasmessa immediatamente all’Alta commissione elettorale, suggerendo che la legge potrebbe essere sottoposta a “modifiche minori” e di natura “tecnica”. (Lit)