Energia: Spagna, aziende enegetiche contestano misure governi per ridurre costo elettricità

- Il pacchetto di misure approvato dal governo spagnolo per ridurre i costi dell'elettricità va contro "l'efficienza, l'ortodossia europea e creano un clima di incertezza giuridica". È quanto affermato dall'Associazione spagnola delle aziende elettriche (Aelec), che riunisce Iberdrola, Endesa, Viesgo e Edp, esprimendo in una nota il suo "rifiuto categorico verso le misure adottate dall'esecutivo" di Madrid. Come riferisce il quotidiano "El Pais", le compagnie energetiche stanno studiando nel dettaglio il decreto per decidere se è giustificata un'azione legale. A sua volta, il Forum nucleare, un'organizzazione che comprende anche le maggiori compagnie elettriche, ha annunciato che se verrà approvato il progetto di legge sulla remunerazione della CO₂ nel mercato dell'elettricità, che elimina i cosiddetti benefici che le compagnie ricevono per non emettere anidride carbonica, "sarebbe impossibile per le centrali nucleari spagnole continuare". Secondo il Forum nucleare, inoltre, il taglio ai profitti della generazione idroelettrica e nucleare incluso nella riduzione dei cosiddetti "benefici straordinari", "è una misura ingiusta e sbagliata" che si basa su un presunto aumento dei profitti dovuto all'aumento dei prezzi del gas. "Ha un impatto enorme sulla stabilità di un settore che non è né responsabile di questa situazione né ne sta beneficiando", ha sottolineato l'organizzazione.(Spm)