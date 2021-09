Francia: giornalista Zemmour, non so ancora se mi candiderò alle prossime presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e opinionista francese, Eric Zemmour, afferma di non aver ancora preso una decisione in merito ad una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni presidenziali in Francia. "Non ho deciso, ancora esito. È un cambiamento di vita, non sono un professionista della politica", ha detto Zemmour ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". "Le mie idee piacciono", ha poi aggiunto il giornalista, conosciuto per le sue idee contro l'immigrazione e anti-Islam. Zemmour sostiene che la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, "non può vincere". "Non ho niente di personale contro di lei, mi piace", spiega Zemmour, secondo il quale bisogna "stravolgere" quelle che è una "situazione bloccata". (Frp)