Libia: portavoce parlamento, Saleh e Haftar "coerenti" con la posizione dell'Egitto

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, hanno affermato che le loro posizioni sono “coerenti con la visione egiziana, soprattutto per quanto riguarda la necessità di garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine di quest'anno”. Lo ha riferito il portavoce del Parlamento libico, Abdullah Blihaq, aggiungendo che durante l’incontro con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, avvenuto ieri al Cairo, Saleh e Haftar hanno sottolineato la necessità di rafforzare la “pista securitaria” della road map libica, obbligando le parti straniere a ritirare i mercenari dal territorio libico, in modo che le istituzioni di sicurezza possano svolgere i propri compiti. Blihaq ha aggiunto che Al Sisi ha sottolineato, durante lo stesso incontro, che l'Egitto "continuerà i suoi sforzi per coordinarsi con tutti i libici nel prossimo periodo, in modo da contribuire a garantire l'unità delle istituzioni nazionali libiche verso lo svolgimento delle elezioni previste entro la fine di quest'anno, oltre a prevenire interferenze straniere e incoraggiare il ritiro di tutte le forze straniere ed i mercenari dalla Libia".(Lit)