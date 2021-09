Corea del Nord: Pyongyang ha effettuato il lancio di un proiettile non identificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un proiettile non identificato in direzione del Mar del Giappone. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap", che cita lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. L'intelligence militare sudcoreana non ha divulgato il sito da cui è stato effettuato il lancio, che giunge pochi giorni dopo il collaudo da parte del Nord di un nuovo missile da crociera a lungo raggio. (segue) (Git)