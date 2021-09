Usa: Covid, l'Arizona è il primo Stato a far causa contro l'obbligo di vaccinazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Comitato nazionale del Partito repubblicano Usa (Rnc), Ronna McDaniel, ha annunciato che il Comitato intenterà causa contro l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden in risposta alla decisione della Casa Bianca di imporre la vaccinazione a circa i due terzi dei lavoratori statunitensi, inclusa la totalità dei dipendenti pubblici e i dipendenti di aziende private con più di 100 dipendenti. "Quando è stato eletto, Joe Biden ha detto agli americani che non avrebbe imposto obblighi di vaccinazione. Ha mentito", ha dichiarato McDaniel tramite una nota. "Ora le piccole aziende, i lavoratori, e le famiglie di tutto il Paese dovranno pagarne il prezzo. Come molti americani, sono pro-vaccino e contraria agli obblighi", prosegue la nota della presidente del Rnc. "Molte piccole aziende e lavoratori non dispongono del denaro o delle risorse legali per combattere le azioni incostituzionali di Biden e i suoi decreti autoritari, ma quando il suo decreto entrerà in vigore, l'Rnc farà causa all'amministrazione (presidenziale) per proteggere i cittadini e le loro libertà". In aggiunta al Comitato nazionale repubblicano, diversi governatori repubblicani e procuratori statali hanno già annunciato l'intenzione di opporsi agli obblighi di vaccinazione annunciati ieri dal presidente Usa. (Nys)