Usa-Corea del Nord: esperto suggerisce eliminazione armi chimiche per rilancio dialogo

- Siegfried Hecker, docente della Stanford University noto per la sua esperienza diretta coi negoziati sul programma nucleare della Corea del Nord, ha suggerito l'eliminazione dell'arsenale di armi chimiche del Nord come passo decisivo per l'edificazione della fiducia e il rilancio del processo che dovrebbe condurre un giorno alla denuclearizzazione della Penisola coreana. Intervenuto ad un evento della Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction (Ctr), Hecker ha spiegato che Pyongyang accetterebbe più facilmente lo smaltimento del suo arsenale chimico, prima di acconsentire a privarsi del deterrente nucleare. "E' mia opinione che potremmo essere in grado di convincere la Corea del Nord perché a questo punto non rinunceranno alle armi atomiche, che per loro sono una sorta di velo di sicurezza", ha detto l'accademico. "Le armi chimiche, invece, non sono un deterrente, ma un'arma terroristica. Potremmo essere in grado di discuterne con loro", ha affermato Hecker. (segue) (Git)