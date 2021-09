Corea del Sud-Cina: ministro Esteri Wang in visita a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e consigliere di Stato cinese, Wang Yi, è arrivato ieri a Seul, ultima tappa di una viaggio ufficiale nell'Asia teso a rinsaldare le relazioni tra la Cina e i suoi principali partner e interlocutori della regione. Secondo una nota del ministero degli Esteri sudcoreano, Wang ha in programma per oggi colloqui con il suo omologo Chung Eui-yong. Il ministro cinese incontrerà anche il presidente Moon Jae-in, prima di fare rientro in Cina in serata. L'ultima visita di Wang a Seul risale a 10 mesi fa, nel novembre dello scorso anno. Prima di atterrare a Seul, il ministro cinese ha fatto tappa in Vietnam, Cambogia e Singapore. I colloqui di alto livello col ministro Chung toccheranno questioni quali le relazioni bilaterali, al Corea del Nord e le Olimpiadi invernali di Pechino. Fonti governative sudcoreane negano invece che la visita di Wang sia tesa ad esercitare pressioni su Seul, che a scelto di mantenere un basso profilo a fronte della crescente rivalità strategica tra Cina e Stati Uniti. (Git)