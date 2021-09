Brasile: casi di "mucca pazza", Arabia Saudita sospende le importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha reso noto che a causa della conferma di due casi contaminazione da encefalopatia spongiforme bovina, nota come sindrome della "mucca pazza", individuata in due capi di bestiame in allevamenti di Belo Horizonte (Minas Gerais) e Nova Canaa do Norte (Mato Grosso) le autorità dell'Arabia Saudita hanno sospeso le importazioni dal Brasile. Il ministero ha riferito che una serie di riunioni sono state organizzate con le autorità del paese arabo, ma che non c'è previsione di ripresa delle attività. Prima dell'Arabia Saudita anche la Cina aveva sospeso l'import di carne dal Brasile a causa dei casi di 'mucca pazza'. (segue) (Brb)