Nicaragua: Usa criticano aspramente governo Ortega nel Giorno dell'Indioendenza (2)

- Secondo il segretario di Stato, Ortega e Murillo "hanno chiuso ogni spazio alla competizione politica e al discorso pubblico, imprigionando crudelmente negli ultimi mesi più di 30 leader dell'opposizione, studenti, giornalisti, imprenditori, attivisti per i diritti umani e membri della società civile", ha affermato il capo della diplomazia statunitense omaggiando i "coraggiosi nicaraguensi che hanno rischiato la vita per lottare per un paese guidato da principi democratici". Circa 4,7 milioni di nicaraguensi sono chiamati a votare il 7 novembre alle elezioni generali, in cui sono in gioco, oltre alla presidenza, anche i 92 seggi all'Assemblea nazionale e altri venti al Parlamento centroamericano. Una parte della comunità internazionale, Stati Uniti e Unione Europea, hanno messo in dubbio la legittimità di queste elezioni e denunciato la deriva autoritaria del governo Ortega a seguito della persecuzione nei confronti dei leader dell'opposizione degli ultimi mesi. (segue) (Nys)