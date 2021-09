Usa: California, Newsom sicuro di superare il voto per la revoca del mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del governatore democratico della California Gavin Newsom è certo della sua vittoria al voto per la revoca del suo mandato che si è tenuto nello Stato ieri, 14 settembre. Il principale avversario di Newsom, l'afroamericano conservatore Larry Elder, ha annunciato l'intenzione di candidarsi a governatore alle elezioni del prossimo anno. Il voto si è tenuto secondo modalità simili a quelle delle elezioni presidenziali Usa dello scorso anno: lo Stato ha inviato per posta le schede elettorali a 22 milioni di elettori californiani registrati, che dovevano reinviarle o consegnarle personalmente ai seggi nella giornata di ieri. La campagna che ha preceduto il voto, su cui il Partito democratico Usa ha investito decine di milioni di dollari, è stata presentata come un referendum sulle rigide misure di contenimento della pandemia adottate da Newsom lo scorso anno, che hanno incluso chiusure forzate delle attività economiche e obbligo di indossare le mascherine. La scorsa settimana Newsom ha definito il voto "una questione di vita o di morte" durante un comizio a fianco della vicepresidente Kamala Harris. La campagna per la revoca del mandato del governatore aveva guadagnato terreno lo scorso autunno, quando Newsom aveva violato le misure emergenziali della sua stessa amministrazione per cenare con amici presso un ristorante di lusso. (Nys)