Usa-Cina: Milley contattò Pechino, limitò in segreto l'accesso di Trump alle atomiche

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate Usa, generale Mark Milley, contattò segretamente la sua controparte cinese in due occasioni lo scorso anno, per rassicurare Pechino in merito alla possibilità che l'allora presidente Donald Trump potesse innescare un conflitto tra i due Paesi. E' quanto emerge dal nuovo libro scritto dal noto giornalista della "Washington Post" Bob Woodward, noto per il suo ruolo nell'emersione dello scandalo "Watergate" durante la presidenza di RIchard Nixon. Secondo le rivelazioni raccolte da Woodward, negli ultimi mesi dell'amministrazione Trump Milley assunse l'iniziativa di contattare il capo delle Forze armate cinesi, generale Li Zuocheng, e lo rassicuro che in nessun caso gli Stati Uniti avrebbero assunto iniziative militari. I contenuti del libro, intitolato "Peril" ("Pericolo", un riferimento al presunto rischio democratico rappresentato dall'ex presidente Trump) poggia su oltre 200 interviste anonime. La prima delle telefonate di Milley alla sua controparte cinese sarebbe avvenuta il 30 ottobre 2020, e la seconda lo scorso 8 gennaio, due giorni dopo l'assalto di sostenitori di Trump al Congresso. (segue) (Nys)