Usa-Cina: Milley contattò Pechino, limitò in segreto l'accesso di Trump alle atomiche (2)

- Milley avrebbe agito in risposta a un rapporto d'intelligence secondo cui la Cina era convinta della possibilità di un attacco militare da parte degli Usa, sulla base delle tensioni tra i due Paesi nel Mar Cinese Meridionale. Milley si sarebbe però spinto addirittura a promettere di avvisare personalmente il generale Li nell'eventualità di un attacco statunitense, utilizzando "canali riservati" istituiti dai due militari. Durante la seconda telefonata, invece, il capo delle Forze Usa avrebbe fornito rassicurazioni in merito alla stabilità degli Stati Uniti dopo le violenze del 6 gennaio: "Siamo stabili al 100 per cento, va tutto bene. La democrazia a volte può essere trasandata", avrebbe dichiarato l'ufficiale. Dal libro emerge anche Milley avrebbe convocato i vertici delle Forze armate senza consultare Trump per rivedere le procedure d'impiego delle armi nucleari e impedire che il presidente potesse eventualmente esercitare la prerogativa di ordinarne il lancio senza l'approvazione dei capi delle forze armate. Tale decisione, affermano le testimonianze raccolte da Woodward, venne motivata da Milley sulla base dell'impressione che "le facoltà mentali" di Trump fossero calate dopo la sua elezione. (Nys)