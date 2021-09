Giappone: Covid, contaminanti rinvenuti in vaccini Pfizer a Tokyo e Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie giapponesi hanno rinvenuto sostanze contaminanti all'interno di cinque fiale inutilizzate del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer. Gli agenti contaminanti sono stati rinvenuti tra il 12 e il 14 settembre scorsi in due città vicine a Tokyo e nella prefettura di Osaka. Le fiale contenenti materia bianca in sospensione, la cui natura non è stata ancora accertata, appartengono tutte allo stesso lotto, FF5357. Le città di Sagamihara e Kamakura e quella di Sakai, che hanno effettuato la segnalazione, hanno chiesto a Pfizer di analizzare le sostanze. Il mese scorso il ministero della Salute del Giappone ha ritirato 1,63 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19 di Moderna, dopo la scoperta di particelle di acciaio inossidabile all'interno di un gran numero di fiale. (segue) (Git)