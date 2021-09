Giappone: nucleare, reattore supera revisione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità n.2 della centrale nucleare di Matsue, nella prefettura giapponese di Shimane, è divenuta il 16mo reattore del Paese a superare la severa revisione di sicurezza adottata dalle autorità giapponesi a seguito del disastro di Fukushima, nel 2011. Il reattore n.2 di Matsue, operato dall'utility giapponese Chugoku Electric Power Co., è un reattore ad acqua bollente, dello stesso tipo di quelli coinvolti nel disastro di Fukushima. L'approvazione concessa dall'Autorità per la regolamentazione del nucleare giapponese potrebbe consentire a Chugoku Electric di completare le procedure per la riattivazione del reattore entro la fine dell'anno fiscale in corso, il prossimo marzo. La centrale nucleare di Shimane sorge nei pressi di una faglia tettonica sul Mar del Giappone, ed è protetta da una barriera alta sino a 15 metri sul livello del mare, nell'ipotesi che un violento terremoto possa causare uno tsunami con onde alte sino a 11,9 metri. (segue) (Git)