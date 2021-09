Venezuela: governo, imprenditore verso estradizione in Usa a tavolo dei negoziati con oppositori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caracas da parte sua difende l'imprenditore rivendicando il suo lavoro al servizio della crisi e denunciando il trattamento ingiusto per la carica diplomatica lui conferita dopo l'arresto. "Saab è da oltre 400 giorni sequestrato in un carcere all'estero, in violazione di tutta la normativa internazionale sui diritti umani, e al giusto processo", ha detto oggi Rodriguez. Un trattamento "impietoso" cui è stato sottoposto, ha aggiunto Rodriguez, "proprio perché impegnato in compiti di cui stiamo parlando in questo momento nel negoziato: stava cercando di ottenere medicine e cibo per il popolo del Venezuela" nel pieno dell'embargo cui è sottoposto il Paese. Il governo ha sempre sostenuto che Saab era in viaggio “con l’obiettivo di garantire l’acquisizione di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione (Clap) oltre a farmaci, forniture mediche e altri beni umanitari usati nell’ambito della pandemia di Covid-19”. (Vec)