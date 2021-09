Cile: Assemblea Costituente approva regolamento generale su criteri votazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione era stata preceduta da una forte polemica avviata dal presidente Sebastian Pinera, che in una pubblicazione sul suo profilo Twitter aveva accusato l'Assemblea di voler limitare il diritto alla libertà di scelta dell'educazione. "I genitori hanno il dovere e il diritto preferenziale di formare ed educare i propri figli. Lo Stato deve collaborare a questa missione, ma mai sostituirli. La maggioranza dell'Assemblea, non riconoscendo questo diritto, indebolisce gravemente la famiglia", ha scritto Pinera. Tuttavia quest'accusa è stata smentita con decisione dallo stesso vicepresidente dell'Ac, Bassa, che in un tweet di risposta ha esortato Pinera a "non disinformare la cittadinanza". "La discussione sul diritto all'educazione sarà portata avanti dalla Commissione corrispondente in base a quanto disporrà il regolamento", ha detto. (segue) (Abu)