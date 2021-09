Spagna-Venezuela: sospesa in via cautelare l'estradizione in Usa di Hugo Carvajal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia spagnola ha sospeso in via cautelare il processo di estradizione negli Stati Uniti di Hugo Carvajal, il generale venezuelano già capo dei servizi segreti nel governo dell'ex presidente Hugo Chavez, arrestato la scorsa settimana a Madrid. La Audiencia nacional ha infatti deciso di attendere dal ministero dell'Interno precisazioni sulla richiesta di asilo che Carvajal aveva avanzato nel 2019. Noto col soprannome di "el Pollo", l'uomo è stato a lungo considerato il latitante più ricercato dagli Stati Uniti, con l'accusa di aver ordito, assieme alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) un piano per "inondare gli Usa" con la cocaina. (segue) (Spm)