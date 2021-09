Usa: McConnell, repubblicani "uniti contro l'innalzamento del tetto del debito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato che i repubblicani voteranno uniti per scongiurare qualsiasi disegno di legge di finanziamento che preveda di aumentare il tetto del debito nazionale. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. "I repubblicani sono uniti contro l'innalzamento del tetto del debito", ha dichiarato McConnell dopo una riunione della conferenza del Partito repubblicano. Il leader repubblicano ha spiegato che i conservatori si oppongono all'aumento del tetto del debito "non perché non sia necessario", ma perché così facendo aprirebbe la strada ai democratici per approvare un disegno di legge da 3,500 miliardi di dollari per le infrastrutture che annullerebbe gran parte del taglio delle tasse favorito dall’ex presidente Donald Trump nel 2017. "L'ultima volta che il tetto del debito è stato alzato, è stato fatto su base bipartisan in concomitanza con un accordo generale sui limiti [di spesa]", ha spiegato McConnell.(Nys)