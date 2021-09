Usa: tre ex agenti intelligence accusati di cospirazione in favore di Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ex agenti dell'intelligence statunitense sono stati formalmente accusati di cospirazione per aver lavorato come hacker al servizio degli Emirati Arabi Uniti. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Giustizia Usa. I tre uomini - Marc Baier, 49 anni, Ryan Adams, 34, e Daniel Gericke, 40 – facevano parte di una cellula clandestina denominata “Project Raven”, incaricata di raccogliere informazioni sensibili per conto degli Emirati tra esponenti di spicco della politica e della Difesa degli Stati Uniti. Sono inoltre accusati di violazione delle restrizioni sulle esportazioni militari. Le attività del gruppo includevano la fornitura di sostegno e supervisione nella creazione di sofisticati sistemi di hacking e raccolta di informazioni "zero-click", ovvero quelli in grado di compromettere un dispositivo senza alcuna azione da parte del bersaglio.(Nys)