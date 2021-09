Usa: nel 2020 aiuti anti-Covid hanno favorito diminuzione povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti economici federali stanziati dal governo degli Stati Uniti per far fronte alla pandemia di Covid-19 hanno favorito nel 2020 una diminuzione della povertà. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’ufficio censimento, citati dai media Usa. Per il criterio di classificazione ufficiale, basato sulle sole risorse liquide, l’indice di povertà è salito leggermente nel 2020 all'11,4 per cento rispetto al 10,5 del 2019. Tuttavia, secondo il criterio che considera i benefici apportati dagli stimoli economici federali, il tasso di povertà è sceso dall'11,7 per cento del 2019 al 9,1 per cento del 2020. L’emittente “Abc News” evidenzia che il Congresso sta lavorando per mettere in campo ulteriori programmi per aiutare i cittadini Usa che ancora si stanno riprendendo dalla pandemia. Il Senato è tornato in sessione dopo una pausa di un mese e ha davanti a sè un programma fitto di impegni tra cui un progetto sociale da 3,500 miliardi di dollari per espandere la rete di sicurezza sociale e aumentare le tasse sui redditi più alti.(Nys)