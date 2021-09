Yemen: inviato speciale Usa Lenderking in Arabia Saudita per incontri con autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, si trova in Arabia Saudita dove incontrerà alti funzionari dei governi della Repubblica dello Yemen e del regno arabo. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il diplomatico si recherà quindi in Oman per incontrare alti funzionari locali, oltre che l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, il coordinatore umanitario per lo Yemen, David Gressly, e gli ambasciatori degli Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in Yemen. Gli sforzi dell'inviato speciale Lenderking, spiega il comunicato, si concentrano sull'avanzamento di un processo di pace inclusivo e guidato dalle Nazioni Unite e sull'immediato soccorso alla popolazione dello Yemen. Continuerà inoltre a esercitare pressioni sulle parti coinvolte circa la necessità di un flusso regolare e gratuito di beni di prima necessità e di aiuti umanitari in tutto lo Yemen.(Nys)