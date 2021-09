Somalia: omicidio Farah, premier Roble rigetta commissione d’inchiesta nominata da Farmajo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha rigettato la commissione d’inchiesta nominata dal presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" per indagare sull’omicidio dell'ufficiale dell'intelligence Ikran Tahlil Farah, avvenuto in circostanze ancora da chiarire e che ha alimentato negli ultimi scontri lo scontro di potere fra Roble e Farmajo. E’ quanto si legge in una nota diramata dall’ufficio del premier, secondo la quale l’esecutivo non ha il diritto di interferire nelle dinamiche del potere giudiziario. Lo scorso 2 settembre l'Agenzia nazionale d'intelligence e sicurezza (Nisa) ha dichiarato che Tahill, che lavorava nel dipartimento di sicurezza informatica, è stata uccisa da al Shabaab dopo essere stata rapita a Mogadiscio, tuttavia il gruppo jihadista ha negato il suo coinvolgimento nella scomparsa dell'agente. La vicenda ha scatenato un duro scontro di potere tra Farmajo e il primo ministro Mohamed Husein Roble il quale ha annunciato la scorsa settimana il licenziamento del capo della Nisa, Fahad Yasin, considerato un alleato chiave di Farmajo il quale in un primo momento si è opposto alla rimozione, definendola illegale, successivamente ha annunciato in prima persona le dimissioni del capo della Nisa, e la sua nomina - da parte della presidenza - a consigliere della sicurezza nazionale. Lo scontro si è ripetuto con il licenziamento da parte di Roble del ministro della Sicurezza, Hassan Hundubey, altro alleato di Farmajo, nominando al suo posto il fedelissimo Abdullahi Mohamed Nur. Anche in questo caso Farmajo ha prontamente contestato la decisione, definendo la mossa illegale dal momento che “qualsiasi modifica ministeriale che violi il giusto processo della Costituzione provvisoria somala è nulla”. La tensione fra i sostenitori dell'una e dell'altra autorità è finita per esplodere in scontri tra militari dell'esercito somalo fedeli al presidente e quelli fedeli al premier: colpi di arma da fuoco sono stati scambiati nei pressi del quartier generale della Nisa, a Mogadiscio, facendo temere che la situazione potesse sfuggire di mano come avvenuto a maggio scorso in reazione alla revoca della proroga del mandato di Farmajo decisa dal parlamento.(Res)