Spagna-Venezuela: sospesa in via cautelare l'estradizione in Usa di Hugo Carvajal (3)

- Al tempo stesso l'ex latitante avrebbe curato di non risultare mai in possesso di nessun bene o società e cambiato in continuazione domicilio. Al momento dell'arresto, riferisce la polizia, è stato trovato chiuso in una camera con un coltello in mano, pronto ad una estrema difesa. Carvajal, il cui incarico ai servizi risale all'epoca dell'ex presidente Hugo Chavez, era stato arrestato una prima volta a Madrid, nell'aprile del 2019, dotato di un passaporto falso. La giustizia spagnola, ritenendo che l'arresto fosse dettato da "motivi politici", lo aveva rimesso in libertà e negato l'estradizione richiesta dagli Usa. Un passaggio che si sarebbe consumato a novembre dello stesso anno, ma quando l'uomo aveva oramai fatto perdere le sue tracce. (Spm)