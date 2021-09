Argentina: inflazione al +2,5 per cento ad agosto e a +51,3 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio approvata dal parlamento argentino prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio è stato destinato a spese sociali nel contesto della pandemia. Nonostante prevede un aumento della spesa pubblica del 7,6 per cento rispetto al 2020, la legge approvata con 139 voti a favore, 20 contrari e 83 astensioni, punta a generare sul lungo termine le condizioni per raggiungere la "stabilizzazione macroeconomica e alla sostenibilità fiscale", ha affermato il ministro dell'Economia, Martin Guzman. "Il progetto che presentiamo è realistico e definisce un percorso di ripresa economica in un quadro prudente", ha aggiunto il titolare del dicastero e principale artefice della finanziaria, sottolineando inoltre che "lo Stato avrà un ruolo centrale nel processo di ripresa economica". (segue) (Abu)