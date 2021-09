Bolivia: procura generale presenta procedura richiesta estradizione Murillo da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Repubblica di Bolivia, Juan Lanchipa, ha riferito di aver presentato l'ultima procedura amministrativa necessaria per la richiesta di estradizione dagli Stati Uniti dell'ex 'numero due' del governo guidato da Jeanine Anez, Arturo Murillo. L'uomo si trova detenuto negli Stati Uniti dallo scorso maggio, perché accusato di corruzione e riciclaggio di denaro in una inchiesta che può portare a una condanna a 20 anni di reclusione se riconosciuto colpevole. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che due cittadini americani hanno pagato 602mila dollari in tangenti "a beneficio di Murillo" affinché la società di uno di loro "ottenesse e mantenesse affari con il ministero della Difesa" boliviano per un contratto di 5,6 milioni di dollari su una fornitura di gas lacrimogeni e altre armi non letali.(Brb)