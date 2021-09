Brasile: casi di "mucca pazza", Arabia Saudita sospende le importazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Brasiliano, come membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) aveva adottato le procedure di sorveglianza, indagine e notifica raccomandate dall'istituzione dei di un primo caso a inizio di settembre e, due giorni dopo, anche il secondo caso era stato notificando, facendo scattare l'allarme. Secondo quanto riferito i casi sono stati rilevati su due animali anziani, il che potrebbe identificare dei cosiddetti "casi atipici", che possono manifestarsi di forma "sporadica e spontanea", soprattutto negli animali più anziani, senza alcuna relazione con l'ingestione da parte degli animali di mangimi contaminati. Nel caso classico, invece, la malattia viene trasmessa da mangimi contaminati da prioni. Secondo il ministero dell'Agricoltura il Brasile ha registrato quattro-cinque casi di "mucca pazza" atipici in 23 anni nessun caso di "mucca pazza" classica, cioè quella più pericolosa (Brb)