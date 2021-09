Nicaragua: Usa criticano aspramente governo Ortega nel Giorno dell'Indioendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha criticato il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, le cui azioni, secondo Washington fanno scivolare il paese verso “una nuova era di oscurità”. In occasione della celebrazione del Giorno dell'Indipendenza del paese centroamericano, Blinken ha divulgato una nota in cui esprime la propria solidarietà al popolo nicaraguense. "Purtroppo oggi in Nicaragua la libertà per la quale tanti nicaraguensi hanno lottato per così tanto tempo rischia di finire inghiottita in una nuova era di oscurità", ha detto Blinken, criticando apertamente Ortega e sua moglie vicepresidente, Rosario Murillo, accusati di "minare costantemente le fondamenta delle istituzioni democratiche". Blinken ha anche rimproverato alla coppia presidenziale di "aver corrotto la magistratura, attaccato la stampa libera e smantellato i partiti di opposizione che avrebbero gareggiato contro di loro nelle prossime elezioni", previste per il prossimo 7 novembre. (segue) (Nys)