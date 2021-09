Libano: media, ex premier inquisito Diab fuggito negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier libanese Hassan Diab, inquisito nell’ambito dell'inchiesta sull'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, durante la quale hanno perso la vita 200 persone, sarebbe fuggito negli Stati Uniti per evitare di essere interrogato dalla procura della capitale libanese. Lo riferiscono i media del Paese dei cedri, tra cui le emittenti “Otv” e “Al Jadid”. La motivazione ufficiale del viaggio di Diab negli Usa, secondo le indiscrezioni, sarebbe quella di andare a trovare i figli. Il giudice incaricato di indagare sulla devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, Tarek Bitar, ha rilanciato l’inchiesta, bloccata da mesi, a luglio scorso, annunciando l’avvio di procedure legali contro almeno nove alti ufficiali e funzionari dello Stato libanese, tra cui il primo ministro uscente Diab. Oltre a quest’ultimo, il giudice ha manifestato la volontà di interrogare i deputati ed ex ministri Nouhad Machnouk, Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter, l’ex ministro Youssef Fenianos, l’ex comandante in capo dell’esercito, Jean Kahwagi, il capo della Sicurezza dello Stato, Tony Saliba, il capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, e un ex capo dell’intelligence militare, Camille Daher. Tutte queste persone “hanno dato prova di mancanze e commesso errori, e dovranno risponderne”, ha detto una fonte giudiziaria al quotidiano libanese “L’Orient le Jour”.(Nys)