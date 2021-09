Scuola: Bianchi, grande emozione anche per me il primo giorno di lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, intendo un milione e mezzo di persone, insegnanti, dirigenti, tutto il personale, le mense e ieri sono andato quasi di nascosto in una scuola elementare, una primaria: ho visto bambini e le maestre emozionate, le mamme, i nonni, e di colpo è passata tutta la stanchezza. Perché abbiamo visto che la scuola riprendeva" in presenza. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo nel corso di “Porta a Porta”. “Devo dire che è stata una grande emozione anche per me il primo giorno di scuola. So anche io che ci sono dei problemi, ma abbiamo fatto una scelta, la scelta della scuola in presenza”, ha aggiunto. (Rin)