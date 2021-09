Roma 2021: Raggi con Di Maio e Conte a Colle Monfortani, "Io sindaca delle periferie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per essere qui in una delle tante periferie romane, dove abbiamo voluto portare, credo per la prima volta, un ministro - ha detto la sindaca Raggi -. Mi chiamano la sindaca delle periferie perché Roma è anche questo e ha bisogno di essere amata. In questo quartiere abbiamo iniziato a portare servizi come luce. Forse non se lo ricordano i candidati sindaci, perché nessuno si è degnato in quartieri come questo a portare servizi. Abbiamo aperto l'area giochi che non c'era e vi preannuncio che lunedì partono i lavori dell'area cani. Non vi lasciamo soli - ha sottolineato Raggi - perché le periferie vanno prese per mano. Abbiamo ancora della strada da fare insieme. In questi anni abbiamo lavorato tanto su Roma: per rimettere a posto i conti e abbiamo fatto tanti bandi. Adesso dobbiamo creare nuovi posti di lavoro. Io ho ricostruita questa macchina e la so guidare. Roma prima era la città considerata la Capitale della corruzione e c'era chi ha sempre schernito Roma, chiamandola 'Roma ladrona': noi non prendiamo lezioni da chi ancora deve restituire 49 milioni. Non prendiamo lezione da chi ha creato credito da 13 miliardi. Ma vogliamo darle le lezioni. Ci vogliamo ricandidare per continuare il lavoro fatto", ha concluso Raggi. (segue) (Rer)