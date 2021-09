Roma 2021: Raggi con Di Maio e Conte a Colle Monfortani, "Io sindaca delle periferie" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex premier Giuseppe Conte, "Virginia Raggi ha una prospettiva diversa e ha dovuto organizzare un percorso oscurato dai media. Ma noi lavoriamo per voi. Virginia Raggi ha bisogno di raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso e oscuro. Noi siamo una forza che ha idee ben precise sull’impiego dei fondi europei: transizione ecologica, energetica, lavoro concreto per migliorare la vita delle città - ha aggiunto Conte -. Noi non diciamo che gli altri sono un demonio, ma abbiamo un progetto per Roma e non li vogliamo in mezzo. Abbiamo una sindaca che non si ferma mai, esile perché non un è donnone, ma non ha paura di nulla", ha concluso Conte. "Grazie all'operato di Giuseppe Conte l'Italia ha disposizione più fondi rispetto agli altri Stati dell'Unione europea, con la trattativa portata avanti da Conte a Bruxelles - ha detto il ministro Di Maio -. Stanno arrivando 230 miliardi di euro del Pnrr e voglio chiedere solo una cosa: i sindaci sono fondamentali per spendere quei soldi, perché se si sbaglia mettiamo a rischio il nostro futuro. Quindi, vi chiedo di affidare quei soldi ad una sindaca che sa come spenderli: Virginia Raggi", ha concluso Di Maio. (Rer)