Cile: Assemblea Costituente approva regolamento generale su criteri votazioni

- L'Assemblea Costituente (Ac) del Cile ha approvato oggi con 145 voti favorevoli, 6 contrari e un'astensione il regolamento generale che stabilisce i criteri che reggeranno le votazioni sui diversi capitoli della nuova Costituzione. Tra i criteri affermati dal regolamento quello che fissa la maggioranza semplice nella votazione che dovrà stabilire se imporre il quorum minimo di due terzi per l'approvazione delle norme costituzionali. La presidente dell'Assemblea, Elisa Loncon, ha celebrato la votazione che permette adesso dare il via al dibattito vero e proprio sul contenuto della nuova carta costituzionale. "Abbiamo fatto un grande passo avanti", ha affermato Loncon in un punto stampa successivo alla votazione. Da parte sua il vicepresidente dell'Assemblea, Jaime Bassa, ha dichiarato che "la Costituente avanza a passo deciso", sottolineando che il corpo legislativo "ha dimostrato di essere capace di organizzarsi con vista al futuro e non alle contingenze politiche". (segue) (Abu)